Vanspor Amedspor Derbisi için Hazır

Haber: İshak Kara

(VAN) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında bölge derbisinde Vanspor, sahasında Amedspor'u konuk edecek. İlk kez taraftarıyla buluşacak olan Vanspor'da maç biletleri kısa sürede tükendi. Kırmızı-siyahlılar, derbiden alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de hafta sonu oynayacağı Erzurum deplasmanına güçlü gitmek istiyor.

Van Atatürk Stadı'nda yapılan son antrentmanda konuşan Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu Amedspor Maçı'nın, önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bodrum maçına kadar iyi bir gidişatımız vardı. Ancak istediğimizi alamadık. Şimdi önümüzde çok önemli bir derbi var. Amedspor güçlü bir takım ama biz de oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk kez kendi saha ve seyircimizin önünde oynayacağız. Bu bizim için büyük bir motivasyon. Taraftarımıza bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."

Takım kaptanı Medeni Bingöl ise derbinin bir kırılma maçı olabileceğini belirterek, "Son 5 haftada dalgalı bir süreç yaşadık. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak. Taraftarımızla ilk kez buluşacağız. Onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz. Takımda moraller yüksek, eksik oyuncumuz yok. Herkes maça hazır" diye konuştu.

Bingöl ayrıca Amedspor ile dostane ilişkileri hatırlatarak, "Amedspor kardeş takımımız. Öncelikle dostluk kazansın isteriz ama puana daha çok ihtiyacımız var. 2-0 galip geleceğimize inanıyorum" dedi.