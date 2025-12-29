Başkan Memet Aslan'dan yeni yıl mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Acısıyla tatlısıyla 2025 yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir başlangıç umuduyla 2026 yılının ilimize, ülkemize ve tüm mazlum coğrafyaya barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini Allah'tan niyaz eder, herkesin yeni yılını tebrik ederiz" dedi. - VAN