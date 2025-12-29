Haberler

Başkan Memet Aslan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Memet Aslan, 2026 yılının barış, huzur ve refah getirmesini diledi.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Acısıyla tatlısıyla 2025 yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir başlangıç umuduyla 2026 yılının ilimize, ülkemize ve tüm mazlum coğrafyaya barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini Allah'tan niyaz eder, herkesin yeni yılını tebrik ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
