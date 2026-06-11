Van'ın geleneksel 'reşik' ayakkabısının coğrafi işaret başvurusu kabul edildi

Van'da tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan yöresel keçi kılı ayakkabısı "reşik", yürütülen çalışmalar sonucunda tescillenerek kentin markası haline geliyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yapılan coğrafi işaret başvurusu kabul edilen reşik ayakkabısı, yakın zamanda Van'ın tescilli bir markası olarak literatüre girmeyi bekliyor. Van'da ayakkabı imalatı yapan Mecit Emen, (57) yaklaşık 20 yıl önce Bahçesaray ilçesinden bir kadın aracılığıyla tanıştığı geleneksel reşik ayakkabısını günümüz modasına uyarlayarak yeniden üretime kazandırdı. Geleneksel formunu koruyarak spor ve kundura ayakkabı tabanlı modellerle modernleştirilen reşik ayakkabılar; koku, ter, kaşıntı ve mantar oluşumuna yol açmayan tamamen organik yapısıyla yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.

"Reşik ayakkabısı, tamamen organik bir üründür"

İHA muhabirine konuşan yöresel ayakkabı ustası Mecit Emen, reşik ayakkabısının kentin özgün bir değeri olduğunu belirtti. Ayakkabı ustası Emen, "Reşik ayakkabısı ile yaklaşık 20 yıl önce Bahçesaraylı bir hanımefendi aracılığıyla tanıştım. Elime geçen bu ayakkabının ilgimi çekmesi üzerine üretimine başladım. Keçi kılından dokunan reşik ayakkabısı, tamamen organik bir üründür; koku, ter, kaşıntı ve mantar oluşumuna neden olmaz. Bu sağlıklı özellikleri nedeniyle geçmişte de sıklıkla tercih edilen bir ayakkabıydı. Biz, bu geleneksel ürünü günümüz insanının rahatlıkla günlük hayatta kullanabileceği bir tasarımla modernleştirdik" dedi.

"Coğrafi işaret başvurusu kabul edildi"

DAKA tarafından yapılan coğrafi işaret başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Emen, "Reşik ayakkabısının Van ve Serhat bölgesine ait özgün bir değer olduğunu bilerek, bu ürünün şehrimize mal olması adına DAKA tarafından coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Yaklaşık 6 ay önce yapılan başvurumuz kabul edildi. Yakın zamanda reşik ayakkabısı, tescilli bir marka olarak Van'a kazandırılmış olacak. Bu süreçteki katkılarından dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

"Yurt içi ve yurt dışından yoğun siparişler almaya başladık"

Üretim sürecinde sağlanan desteklerle daha geniş kitlelere ulaştıklarını ifade eden Emen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni kurulan Bedesten Çarşısı'nda Valiliğimiz tarafından bize bir yer tahsis edildi. Burada gerçekleştirdiğimiz reşik ayakkabısı sergisiyle daha geniş kitlelere ulaştık ve Van başta olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından yoğun siparişler almaya başladık. Bu süreçte makine ve teçhizat desteği sağlayan Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkürlerimi sunarım." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı