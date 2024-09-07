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Van'ın Gevaş ilçesinde 'olmaz' denilen fındığın hasadına başlandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde fındık hasadı başladı. Elmalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Resul Sedir'in fındık ağaçlarından elde ettiği gelir herkesi şaşırttı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 'olmaz' denilen fındığın hasadına başlandı.

Türkiye'de yaygın olarak Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ve ihracatı en fazla yapılan tarım ürünlerinden olan fındık, Van'ın Gevaş ilçesinde de yetiştirildi. İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde hobi olarak çiftçilik yapan Resul Sedir, yaklaşık 15 yıl önce bahçesindeki elma ve kayısı ağaçlarını kökünden çıkararak yerine herkesin 'olmaz' dediği fındık ağaçları dikti. Zamanla büyüyen fındık ağaçlarından elde edilen gelir ise herkesi şaşırttı.

Dedelerinin yaklaşık 15 yıl önce elma ağaçları yerine fındık ağacı diktiğini ve bu girişimi nedeniyle alay edildiğini ifade eden Hüseyin Leyla isimli vatandaş, "Dedelerimiz kendi emekleriyle yaklaşık 15 yıl önce diktiler. O zaman ihtimal bile verilmiyordu. 'Burası Karadeniz Bölgesi değil' denildi. Hatta büyük dedemiz elma ağaçlarını kökünden çıkarıp o şekilde fındık ağaçları diktiği zaman herkes alay etmiş ve 'Sen elmaları çıkarıp fındık mı dikiyorsun?' denilmişti. Ama iyi ki böyle bir şey yapmıştı. Şimdi fındıkları toplamaya başladık" dedi.

Bahçede yaklaşık 50 fındık ağacının olduğunu belirten Leyla, "Bahçede fazla fındık ağacı olmadığı için işçi tutmadık. Babam, kardeşler ve kuzenlerle birlikte hasadı topluyoruz. Tabi fındık bizim bölgemizde bir sene verimli bir sene verimsiz geçiyor. Geçen sene fazla iyi değildi. Yaklaşık 40 teneke ürün elde ettik. Bu sene 50'nin üzerinde verim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fındığın kilosunun 250 TL'den satıldığını belirten Leyla, "Tabi biz şimdilik aile fertleri arasında bölüştüreceğiz ama verimin iyi olması halinde ihtiyaç fazlasını satabiliriz" diye konuştu.

Konuşmasında Ordu ilini kıskanmadıkları esprisini de yapmaktan geri kalmayan Leyla, "Ordu'yu kıskanıyoruz dediler. Biz kıskanmıyoruz. Çünkü Ordu'dan daha güzel fındıklarımız mevcut" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Elmalı Güncel Yerel Gevaş van

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