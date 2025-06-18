Van'ın Çatak İlçesinde Besiciler Zor Günler Geçiriyor

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde besicilik yapan üretici Süleyman Uyuk, Kurban Bayramı'nda beklenen satışların gerçekleşmediğini söyleyerek, "Hayvanların çoğu elimizde kaldı. Şehre götürüp geri getirdik. Geçen sene küçükbaş hayvan 20-25 bin liraydı, bu sene 13-15 bin liraya düştü. Sattık ama zararına" dedi.

Van'ın Çatak ilçesinde besicilik yapan üreticiler, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtiyor. Kurban Bayramı'nın da beklenen satışı getirmediğini anlatan besiciler, devletin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

Derebaşı Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Zeki Aydoğan, bu yıl işlerin yolunda gitmediğini dile getirerek, "Piyasa bu sene iyi değil. Koyun geçen sene gibi para etmiyor. Millet de çiftçi de mağdur. Devlet bize yardım etmiyor. Arpa, saman, çoban, her şey pahalı. Elimizde peynir bile gitmiyor. Geçen sene bir koyun 15 bin liraydı, bu sene 12-13 bin lira. Geçen yıl hayvan para ediyordu, bu sene zarar ettik" diye konuştu.

Aydoğan, çoban maliyetlerinin de yüksek olduğunu vurgulayarak, kimsenin çoban tutamadığını belirtti.

"Bu sene herkes kendi hayvanına bakıyor"

Hacı Şabak da durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Hayvan pahalı ama alan yok. Bu sene çoban da tutmadık. Herkes kendi hayvanına bakıyor. Herkesin hali perişan. İnşallah düzelir" dedi.

Besici Süleyman Uyuk ise Kurban Bayramı satışlarının beklentinin çok altında kaldığını söyleyerek, "Bu Kurban Bayramı'nda hayvanların çoğu elimizde kaldı. Şehre götürüp geri getirdik. Geçen sene küçükbaş hayvan 20-25 bin liraydı, bu sene 13-15 bin liraya düştü. Sattık ama zararına. Arpa ve yem veriyoruz, öyle bakıyoruz" dedi.

Besiciler devletten destek bekliyor

Çatak ilçesindeki besiciler, yüksek girdi maliyetleri, düşük piyasa fiyatları ve Kurban Bayramı'ndaki satış düşüklüğü nedeniyle ekonomik olarak zorlandıklarını belirtiyor. Üreticiler, hayvancılığın sürdürülebilirliği için devletin destek mekanizmalarını artırmasını talep ediyor.