Van'daki Otogar Esnafı: Mazot Yüksek, Yolcu Yok, Cezalar Ağır

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da yaklaşan bayram öncesi otobüs firmaları temsilcileri artan yakıt ve otoban maliyetleri nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getiriyor. Sektör temsilcileri, Van'a dönüşlerde yoğunluk olmasına karşın batıya seferlerde yolcu sayısının düşük olduğunu belirtti. Firma yetkilileri ve çalışanları yüksek giderler karşısında azalan talebin üzerlerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

"6 KİŞİLİK BİR AİLENİN GİDİŞ-GELİŞİ 50 BİN LİRAYI BULUYOR"

Firma sahibi Yılmaz Belin, Kurban Bayramı öncesi Van'dan batıya giden araçlarda yoğunluk olmadığını fakat batıdan doğuya giden araçlarda yoğunluk olduğunu kaydetti. Van'a gelen araçlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını bildiren Belin, sektörün şartlarının ağırlaştığını bildirdi. Van'dan, İstanbul'a giden otobüslerin bilet fiyatlarının 2 bin lira, İstanbul'dan Van'a ise 3 bin 500 lira olarak belirlendiğini ifade eden Belin, Van-Çorlu hattında sefer yapan bir aracın gidiş-geliş masrafının 130 bin lira olduğunu vurguladı. Trafik cezalarının "ağır" olduğunu ifade eden Belin, 2 farklı olayda 600 bin liralık cezaya maruz kaldıklarını aktardı. Belin açıklamasının devamında şunları söyledi:

"En pahalı bilet Van-Çorlu ve Çorlu-Van hattında; bilet fiyatları gidiş-gelişte 4'er bin lira. Kilometre bazında yaklaşık 1.900 kilometre ve otoban masrafları çok yüksek. Örneğin bir otobüs Ankara'da otobana girdiğinde, Çorlu'da çıktığında gidiş-geliş yaklaşık 6 bin lira otoban parası ödüyor. Vallahi, 6 kişilik bir aile için durum çok zor. Ben emekli bir adamım, 6 kişi gidip gelemem. İstanbul için hesaplayalım: 6 kişi, 3 bin 500 liradan, konaklama ve yeme-içme hariç 41 bin lira ediyor. Yolda en ucuz yemek 600 liradan başlıyor. 3 yıldızlı bir otelde Ankara'da konaklasanız 5 bin liradan aşağı bulamazsınız. 6 kişilik bir ailenin gidiş-gelişi 50 bin lirayı buluyor diyebiliriz. Hayat şartları ağır. Allah yardımcımız olsun."

Eşref Belli isimli sektör çalışanı ise, kazanamadıklarını ve masrafları karşılayamadıklarını vurguladı. Van-Tekirdağ hattında bilet fiyatlarının 4 bin TL'ye yükseldiğini ve akaryakıt fiyatlarının da arttığını kaydeden Belli, "Cezalar çok arttı. Korkudan arabayı süremiyoruz" dedi.

"25 MİLYONA OTOBÜS ALIYORSUN, BOŞ GİDİP GELİYOR"

Firma çalışanı Musa Özaydın ise da diğer sektör çalışanları gibi yaşadıkları duruma tepki gösterdi. ABD ve İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan savaşın Van'ı etkilediğini kaydeden Özaydın, "Bayram öncesi Van'da gidişlerden hiçbir beklentimiz yok; her bayram aynı. Bayram sonrası ise 20 gün, bir ay kadar kalabalık sürer. Bilet fiyatları İstanbul 3 bin 500 lira oldu. Bodrum biletleri ise 4 bin lira. Fiyatlar çok da normal değil ama çok yüksek de değil; mazota göre ancak kurtarıyoruz. Van'a gelişte yer yok, bütün otobüsler dolu. Örneğin İstanbul'da firma olarak 7 otobüs çıkarıyoruz, 7'si de dolu ama buradan gidiş yok. Bayram sonrası tersine göç başlar; bu sefer geliş az, gidiş dolu olur. Uçaklarda bugün 11 bin 12 bin liradan aşağı bilet bulamazsınız; bu yüzden insanlar otobüsü tercih ediyor. İstanbul biletleri geçen sene 2 bin 500 liraydı, bu sene 3 bin 500'e çıktı. Yakıt geçen sene bugün 36 TL idi, bugün 67 TL olmuş; yani yarı yarıya zamlandı. Cezalar gerçekten çok fazla. Örneğin Düzce Otogarı'na giderken iki yolcuyu kapı önünde indirdi diye geçen gün 500 bin lira ceza kesildi. 36 yıldır bu işteyim, durum kötü. Bu sene diğer yıllara göre daha kötü. Mazot çok yüksek, yolcu yok, arabalar boş gidip geliyor. 25 milyona otobüs alıyorsun, boş gidip geliyor. Bundan sonra düzeleceğini hiç zannetmiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA