Haberler

Van'da Yayla ve Meralar Dışarıdan Kiralamaya Kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Valiliği, zayıf bitki yapısı ve hastalık riskleri nedeniyle meraların bu yıl dışarıdan kiralamaya kapatıldığını açıkladı. Sadece belirli yerleşik yetiştiriciler bu alanlardan faydalanabilecek.

Haber: İshak KARA

(VAN)- Van Valiliği, zayıf bitki yapısı ve hastalık riskleri nedeniyle meraları bu yıl dışarıdan kiralamaya kapatıldığını, bu alanlardan en az altı aydır ikamet eden ve hayvanları kendi üzerlerine kayıtlı yerleşik yetiricilerin 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında faydalanabileceğini duyurdu.

Van Valiliği, meraları bu yıl dışarıdan kiralamaya kapattı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlara tebliğ edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Meralar zayıf bitki yapısı ve hastalık riskleri nedeniyle bu yıl dışarıdan kiralamaya tamamen kapatılmıştır. Bu alanlardan sadece mahallede en az altı aydır ikamet eden ve hayvanları kendi üzerine kayıtlı olan yerleşik yetiştiriciler, 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında faydalanabilecektir. Özellikle satış yoluyla yapılan sevklerde, işletme kapasitesinin üzerinde hayvan getirilerek meraların usulsüz kullanımı yasaktır. Bu nedenle, il dışından yapılacak sevklerde alıcı işletmenin kapasite uygunluğu hakkında Müdürlüğümüzden görüş alınması zorunludur. Mahalle muhtarları, meralara yapılan kaçak girişleri ve kapasite aşımı durumlarını derhal bildirmekle yükümlüdür. Görevini ihmal eden veya emre aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. "

Kaynak: ANKA / Yerel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi