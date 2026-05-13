DİSK Emekli-Sen Van Şubesi'nden zam ve intibak talebi

Haber: İshak KARA

(VAN) - DİSK Emekli-Sen Van Şubesi üyeleri emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Timur Sayyiğit, emeklilere seyyanen zam ve intibak yasasında düzenleme yapılmasını, bayram ikramiyelerinin artırılmasını istediklerini bildirdi.

Van'da Ahmed-i Hani Parkı'nda bir araya gelen DİSK Emekli-Sen Van Şubesi üyeleri, emeklilere seyyanen zam verilmesi, intibak yasasının düzenlenmesi ve sağlık katkı paylarının kaldırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

DİSK Emekli-Sen Van Şube Başkanı Timur Sayyiğit, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen artışın emeklilere yansıtılmadığını belirterek, bunun bir an önce verilmesini istedi. Sayyiğit, açıklamasında emeklinin seyyanen zam hakkının verilmemesi durumunda alanlarda haklarını aramaya devam edeceklerini aktardı. İntibak yasasında düzeltme yapılması ve prime göre özel ücret alınmasını talep eden Sayyiğit, "3 bin 500 gün prim ödemiş bir emekliyle 9 bin gün prim ödemiş bir emeklinin aynı seviyede maaş alması zulümdür, adaletsizliktir" dedi.

Emekliye verilen bayram ikramiyesini "sadaka" olarak nitelendiren Sayyiğit, 2018'de verilen 1000 lira ile kurban alındığını vurguladı. Aradan geçen 8 yılda yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında bugün ikramilerin 4 bin lira olduğunu kaydeden Sayyiğit, kurbanlık fiyatının 20 bin liraya yükseldiğinin altını çizdi. Sayyiğit açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "simit, çay" hesabını hatırlatarak maaşlarının "çay simit hesabı" üzerinden ödenmesi gerektiğini aktardı.

Sayyiğit şunları söyledi:

"O zaman hükümetin vatandaşa zulüm yaptığını söylüyordunuz; peki, şu anda siz ne yapıyorsunuz? Bütün Türkiye'deki emekliler bunun hesabını sandık gününde soracaktır. Mevcut hükümet bizi ne görüyor ne dinliyor ne de insan yerine koyuyor; emekliler ve dar gelirliler ölüme mahküm edilmiş durumda. Bir bakan çıkıp 'Emekli ATM'den maaşını alabildiği için dua etsin' diyorsa ülkenin ekonomisi bitmiş demektir. Bir yetkilinin 'Emekli çok yaşadığı için bütçeye külfet oluyor' demesi ayıptır. 500 bin lira maaş alan milletvekili 'Geçinemiyorum' diyorsa burada adalet yoktur."

Biz emeklinin, çalışanın, köylünün hakkını verecek olan partinin yanında yer alacağız. Şu anda Türkiye genelinde 1 milyon imza kampanyası başlatmış durumdayız. Bir ülkenin iyi olup olmadığına binalarla değil, emeklisinin refahıyla karar verilir. Hakkımızı alana kadar gerekirse Ankara'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi yapacağız. Sağlıkta yüzde 10 katılım payının kaldırılmasını talep ediyoruz. Emekli zaten hastadır ve aylık sağlık masrafı 15-20 bin lirayı bulmaktadır. Bayram geliyor ve biz kara kara düşünüyoruz. Bir emekli evine torunları geldiğinde mahcup edilmemeli; en azından 5-10 kilo et alıp evine götürebilmelidir. Hakkımızı söke söke alana kadar mücadelemiz sürecektir."

Kaynak: ANKA