Van'da 66 Kilo Altın ve Milyonlarca Lira Ele Geçirildi

(VAN) - Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ile suç geliri olduğu düşünülen yüksek miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmalara yönelik yaptığı kontrollerde kayıt dışı olduğu değerlendirilen büyük miktarda kıymetli maden ve nakit para tespit edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan denetimler sonucunda; 66 kilo 668 gram altın, 9 milyon 760 bin Türk Lirası, 107 bin 430 Amerikan Doları ve 133 bin 605 Euro ele geçirilmiştir. Olayla bağlantılı şüpheli kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.