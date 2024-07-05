Vali Ziya Polat, Yaz Spor Kursu'nda Öğrencilerle Buluştu

Kars'ta göreve başladığı ilk günden itibaren eğitime verdiği önem ve her öğrenciden mutlak suretle bir spor dalını lisanlı yapması isteyen Vali Ziya Polat, her fırsatta öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelere katılıyor.

Yaz Spor Kursu'nu ziyaret eden Polat, öğrencilerle bir araya geldi. Voleybol ve masa tenisi oynadı. Yaz Spor Kursu öğrencilerinin antrenmanlarına eşlik etti.

Vali Ziya Polat'ın kendilerine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler, "Valimiz bizlerle bire bir ilgileniyor. Bizlerle zaman geçiriyor, bizlere değer veriyor. Bizlere değerli olduğumuzu hissettiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte voleybol oynadı, masa tenisi oynadı, antrenmanlarımıza katıldı. Gerçekten Kars'ta daha önce böyle bir şey görmedik. Bir ilin valisinin bizlerle zaman geçirmesi, bizlere ne kadar çok değer verdiğini gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Vali Ziya Polat, son olarak Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun Faaliyet Programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak olan taekwando takımı ziyaret ederek, şampiyonada başarılar diledi. Polat, daha sonra salondan ayrıldı. - KARS