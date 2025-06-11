Vali Yiğitbaşı, Yeşil Yol'daki Esnafları Ziyaret Etti
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşil Yol üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşil Yol üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Yiğitbaşı, işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı ve talep ile önerileri dinledi. Ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Yiğitbaşı, hatıra fotoğrafları çektirerek ilgi ve sevgilerine teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel