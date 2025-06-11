Vali Yiğitbaşı, Yeşil Yol'daki Esnafları Ziyaret Etti

Vali Yiğitbaşı, Yeşil Yol'daki Esnafları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşil Yol üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşil Yol üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Yiğitbaşı, işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı ve talep ile önerileri dinledi. Ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Yiğitbaşı, hatıra fotoğrafları çektirerek ilgi ve sevgilerine teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.