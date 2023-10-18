Vali Ustaoğlu, Burhaniye'yi ziyaret etti

Vali İsmail Ustaoğlu, göreve başladığı günden bu yana çalışmaları yerinde görmek ve İli tanımak üzere gerçekleştirdiği İlçe ziyaretlerine devam ediyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, göreve başladığı günden bu yana çalışmaları yerinde görmek ve İli tanımak üzere gerçekleştirdiği İlçe ziyaretlerine devam ediyor.

Burhaniye İlçesinde gün boyu süren çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, programına Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret ile başladı. Ustaoğlu, Kaymakamlık ziyaretinde İlçe müdürleri ile bir araya gelerek yürütülen ve planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Programına Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaretle devam eden Vali Ustaoğlu, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek asayiş ve güveninin temin edildiği çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Programlarında devam eden yatırımları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu; Burhaniye Gençlik Merkezi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Darüafakalı Adnan Dovan Kütüphanesi ve Burhaniye Halk Kütüphanesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İlçedeki programında yoğun ilgiyle karşılanan Vali Ustaoğlu, Berna Kundakçı Anaokulu'nda miniklerle bir araya geldi. Vali Ustaoğlu daha sonra Adramytteion Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Burhaniye İlçesindeki ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Emre'yi de ziyaret etti. Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığına da ziyarette bulunan Vali Ustaoğlu, ilçede 1908 yılında askerlik şubesi olarak kullanılması için yapılan ve Balıkesir Valiliği tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Faruk Kızıklı İlkokulu Kütüphanesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezinde kursiyerlerle bir araya geldi.

Programlarında Balıkesir'in ticaretine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan işletmeleri de ziyaret eden Vali Ustaoğlu incelemelerde bulundu.

Şehitlerin emanetlerine devletin ilgisini hissettiren Vali Ustaoğlu, Burhaniye İlçesindeki programında son olarak 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in ailesini ziyaret etti. Ustaoğlu, devlet olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR