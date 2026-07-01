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Vali Sözer esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu

Vali Sözer esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesindeki Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşın nabzını tuttu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nı ziyaret eden Vali Sözer, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazarda tezgahları tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında pazardaki hareketliliği yerinde inceleyen Vali Sözer, esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü belirten Sözer, devletin vatandaşla iç içe olmaya devam edeceğini ifade etti. Vali Sözer, Pazar esnafının görüşlerini alarak alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Esnafımız ekonomimizin temel taşlarından biridir. Üreten, emek veren ve alın teriyle geçimini sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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