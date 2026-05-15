Gençlik Haftası'nda başarılı sporcular Vali Sözer'le buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik Haftası kapsamında başarılı sporcular ile bir araya geldi.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gönüllü gençlik liderleri, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları ile ulusal müsabakalarda derece elde eden başarılı sporcular ve antrenörleri, Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi. Ziyarette gençlerin sportif, sosyal ve kültürel alanlarda yürüttüğü çalışmalar ile elde ettikleri başarılar hakkında bilgi alan Vali Sözer, gençlerin azmi, disiplini ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Spor, kültür ve sosyal alanlarda elde ettikleri başarılarla ilimize büyük gurur yaşatan tüm gençlerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİLECİK

