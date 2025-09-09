Vali Osman Varol, Semt Pazarını Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Turgut Reis Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Varol, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri not aldırarak ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüme kavuşturulması için talimat veren Vali Varol, sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Pazar esnafıyla da sohbet eden Vali Osman Varol, pazarcılara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek, her zaman halkın yanında olduklarını ifade etti.

Vali Varol'un ziyaretinden memnuniyet duyan vatandaşlar ve esnaf, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN