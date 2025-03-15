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Vali Osman Varol'dan Esnaflara Ziyaret

Vali Osman Varol'dan Esnaflara Ziyaret
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Adıyaman Valisi Osman Varol, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve destek mesajı verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kent merkezinde esnaflarla bir araya geldi.

Esnafları tek tek ziyaret eden ve sorun ile sıkıntılarını dinleyen Adıyaman Valisi Osman Varol'a, Milletvekili Resul Kurt'ta eşlik etti. Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla sohbet eden ve çarşı merkezinde bir takım incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, "Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli, kazançlar diliyorum. Bizleri bağrına basan, emekleriyle ilimize güç katan esnafımıza misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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