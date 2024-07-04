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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum hal esnafını ziyaret etti

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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da bulunan hal esnafını ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi ve sebze-meyve getiren TIR şoförlerine kazasız bir şekilde memleketlerine ulaşmalarını diledi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum hal esnafını ziyaret etti.

Toptancı esnafıyla bir araya gelen Vali Çiftçi, iş yerlerini tek tek dolaşıp esnafın taleplerini dinledi. Ziyaret ettiği esnaflar, Vali Çiftçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehir dışından Erzurum'a sebze ve meyve getiren TIR şoförlerinin de halini hatırını soran Vali Çiftçi; şoförlere kazasız, belasız memleketlerine ulaşmasını diledi. Güneydoğu illerinden gelen kesmece karpuzu bizzat kesip alandakilere ikramda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, esnafa hayırlı işler ve bol, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Çiftçi'nin hal ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı/Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı ve Hal Müdürü Murat Nakipoğlu eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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