Vali Masatlı, Reyhanlı'da ayakkabıcılar sitesi esnafıyla bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ayakkabıcılar sitesinde iş yerlerini ziyaret ederek yerel üretimin güçlendirilmesi için esnafın yanında olacaklarını dile getirdi.

Asrın felaketi sonrası Antakya'da hizmet veren ayakkabı üreticileri, Reyhanlı ilçesinde bulunan ayakkabıcılar sitesine taşınmışlardı. Vali Masatlı, bölgenin lokomotif sektörlerinden olan, bölge ekonomisi ve vatandaşların istihdamı açısından büyük önem arz eden Reyhanlı Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette ayakkabıcılık sektöründe faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek imalathanelerdeki üretim süreçleri hakkında bilgi alan Vali Masatlı, "Yerel üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve rekabet gücümüzün yükseltilmesi için her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - HATAY