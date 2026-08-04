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Adıyaman Valisi Küçük, Gölbaşı Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Küçük, Gölbaşı Caddesi Esnafını Ziyaret Etti
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezindeki Gölbaşı Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Bir çay ocağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali, esnafın ekonomideki önemine vurgu yaparak hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezindeki Gölbaşı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Adıyaman Merkez Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde bulunan iş yerlerini gezen Vali Abdullah Küçük, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında bir çay ocağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Küçük, çay eşliğinde sohbet ederek kamu hizmetlerine ilişkin talep, görüş ve önerileri dinledi.

Ziyaret kapsamında esnafla bir araya gelen Vali Abdullah Küçük, "Alın teri ve emekleriyle il ve ülke ekonomisine katkı sunan esnafın üretim, istihdam ve ekonomik hayatın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, sıcak karşılamaları ve samimi misafirperverlikleri dolayısıyla tüm esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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