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Vali Küçük, Besni’de esnafın talep ve önerilerini dinledi

Vali Küçük, Besni’de esnafın talep ve önerilerini dinledi
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.

Besni ilçesinde esnafları tek tek ziyaret eden Vali Abdullah Küçük'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan eşlik etti.

Vali Küçük ve beraberindeki heyet, Besni Millet Bahçesi çevresinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Vali Küçük ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnafın sorun ve beklentileri hakkında bilgi alan Vali Küçük, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Abdullah Küçük, ziyaret sonunda esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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