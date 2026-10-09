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Vali eşi Elif Makas, tirmis bazlı gıda üreten girişimcinin çalışmalarını inceledi

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Vali eşi Elif Makas, tirmis bazlı gıda üreten girişimcinin çalışmalarını inceledi
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Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Teknopark'ta tirmis bazlı fonksiyonel gıda üreten kadın girişimci Emine Yüksel Kurtoğlu'nun çalışmalarını inceledi. Kurtoğlu ürünlerini paylaştı; Elif Makas girişimciyi tebrik etti, katma değerli üretim çalışmaları ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Düzce Üniversitesi Teknopark'ta tirmis bazlı fonksiyonel gıda üreten kadın girişimci Emine Yüksel Kurtoğlu'nun çalışmalarını inceledi.

Düzce'de kadın girişimciliği ve katma değerli üretim alanındaki çalışmalar dikkat çekiyor. Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Düzce Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren kadın girişimci Emine Yüksel Kurtoğlu ile bir araya gelerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Tirmis bazlı fonksiyonel gıda üretimi gerçekleştiren Kurtoğlu, geliştirdiği ürünleri ve yürüttüğü çalışmaların detaylarını Elif Makas ile paylaştı. Geleneksel tarım ürünlerinin ileri gıda teknolojileriyle işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kadın girişimci Kurtoğlu ile sohbet eden Elif Makas, üretim ve girişimcilik alanındaki çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ederek başarı ve bol kazanç dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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