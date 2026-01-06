Bayburt Valisi Eldivan esnafla bir araya geldi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Eldivan, Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Eldivan, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Cadde üzerindeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Eldivan, kendisine iletilen görüşleri not aldı. Ziyaretin, esnaf ve vatandaşlarla karşılıklı istişareye katkı sağladığı belirtildi. - BAYBURT