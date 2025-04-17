Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Vali Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, il müdürü Ender Cihantimur'dan sanayi sektörüne dair brifing aldı. Brifingde sanayi sicil işlemleri, işletmelerin dağılımı, istihdam verileri ve daha fazlası değerlendirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, İl Müdürü Ender Cihantimur tarafından kurumun çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

Brifingde, Sanayi sicil işlemleri, İlimizdeki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı, İstihdam verileri, İşletme ciroları, Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri, Ölçü ve ayar denetimleri, Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve teknoloji geliştirme bölgesindeki sektörel dağılım gibi çeşitli başlıklarda detaylı bilgiler paylaşıldı.

Vali Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç de eşlik etti. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.