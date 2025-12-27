Vali Çiftçi'den esnaf ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ile Kongre Caddesi Özel İdare İş Merkezi Sorumlusu Murat Sarılı, Vali Çiftçi'ye eşlik etti.

Esnaflarla sohbet eden Vali Çiftçi, talep ve önerileri dinleyerek bereketli kazançlar diledi. - ERZURUM