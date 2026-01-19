Haberler

Vali Çağatay, Karabük'te görevine başladı

Vali Çağatay, Karabük'te görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atanan Oktay Çağatay, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atanan Oktay Çağatay, görevine başladı.

Vali Oktay Çağatay, için Karabük Valiliğinde karşılama töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından karşılanan Çağatay daha sonra makam odasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çağatay, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve saygılarını sunduğunu belirterek, atama sürecinde destek ve güvenlerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Karabük'ün sanayi hamlesiyle doğmuş, üretimle büyümüş ve Cumhuriyet kenti kimliğiyle müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Çağatay, ilçeleriyle birlikte kentin güçlü bir bütün oluşturduğunu vurguladı. Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi dokusuyla kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Çağatay, Eskipazar'ın ise Adrianopolis Antik Kenti başta olmak üzere tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıktığını dile getirdi.

Merkezden en ücra köylere kadar her yerleşimin Karabük'ün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Vali Çağatay, bu kadim şehrin tarih boyunca yalnızca üreten değil, aynı zamanda medeniyet inşa eden bir anlayışın taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Görev süresince hukukun üstünlüğüne bağlılık, millet iradesine sadakat ve kamu yararını esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Çağatay, kamu hizmetlerinde etkinlik, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetini temel ilke olarak benimseyeceklerini kaydetti.

Vali Çağatay, kapılarının ve gönüllerinin Karabük halkına her zaman açık olacağını belirterek, çözüm odaklı, kapsayıcı ve kararlı bir yönetim anlayışıyla Karabük'ün tamamını kapsayan hizmetleri hayata geçirmek için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor