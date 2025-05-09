Uzungöl'de Adrenalin Dolu Tandem Uçuş ve Serbest Atlayış
Doğu Karadeniz'in popüler turizm merkezi Uzungöl'de, pilot Ayşenur Katırcı yüksek irtifada gerçekleştirdiği serbest atlayışla dikkat çekti. Yamaç paraşütü ile tandem uçuş yaptıktan sonra kendi paraşütünü açarak başarılı bir iniş gerçekleştiren Katırcı'nın gösterisi, turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
Haber: Gençağa Karafazlı
(TRABZON)- Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzungöl, adrenalin dolu bir gösteriye sahne oldu. Yamaç paraşütü pilotu Durdu Ali Karakaya ile birlikte tandem uçuş gerçekleştiren pilot Ayşenur Katırcı, havadayken ana paraşütten ayrılarak serbest atlayış yaptı.
Yüksek irtifada yapılan atlayışta Ayşenur Katırcı, kendi paraşütünü açarak başarıyla yere iniş gerçekleştirdi. Uzungöl'ün etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleştirilen atlayış, bölgeye gelen turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
Katırcı'nın cesareti ve profesyonelliğiyle dikkat çeken bu anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Kaynak: ANKA / Yerel