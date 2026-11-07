Üzümlü'de Tarım ve Orman ekipleri Çadırtepe köyünde üreticilerle buluştu

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çadırtepe köyünde üreticileri ziyaret etti.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette çiftçilere tarımsal konularda bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerin istek, talep ve önerilerini de dinleyen ekipler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle buluşma ve saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı