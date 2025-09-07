Haberler

Üzüm Hasadında 'Herkül' Mehmet Saçan

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üzüm hasadı sürerken, işçiler arasında güç gösterisi yapan Mehmet Saçan, sırtına altı sele birden alarak yaklaşık 120 kilogram üzüm taşımayı başardı. Arkadaşları tarafından 'Üzümün Herkül'ü' olarak anılan Saçan, iş gücünün önemini vurguladı.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üzüm hasadı sürerken, işçiler arasında gücüyle dikkat çeken Mehmet Saçan, sırtına altı sele birden alarak yaklaşık 120 kilogram üzüm taşıdı. Saçan, arkadaşları tarafından "Üzümün Herkül'ü" olarak anılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üzüm hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bağlardan kesilen üzümler kasalara doldurularak kamyonlara taşınırken, kadın işçilerin "Haydi üzüm kalmadı" diye seslenmesi üzerine genç işçiler içleri üzüm doku seleleri sırtlayarak adeta yarış edercesine kamyonların yanına koşuyor.

Normal şartlarda iki sele taşıyan işçiler, acil durumlarda yüklerini artırıyor. Sırtına altı sele birden alarak yaklaşık 120 kilogram üzüm taşıyan Mehmet Saçan, arkadaşları tarafından "Üzüm Herkül'ü" lakabıyla anılmaya başlandı.

Mehmet Saçan, yaptığı açıklamada, "Biz genelde iki sele ile üzüm taşırız. Ancak kamyonun yanında üzüm kalmayınca bazen dört ya da altı sele taşımak zorunda kalıyoruz" dedi. - MANİSA

