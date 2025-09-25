Uzmanlar, Kışın Araç Bakımını İhmal Etmeyin Uyarısı Yapıyor

Konya'da havaların mevsim normallerine düştüğü şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçların bakımlarının yapılmaması durumda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Konya'da soğuk havaların hissedilmesiyle araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan araç bakım uzmanları, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekerek araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini ifade etti.

"Antifriz eklenmediği zaman gerçekten masraflı bir kış sezonu geçirebiliriz"

Bakımların yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donmasının motora büyük zarar verdiğini anlatan teknik servis uzmanı Vural Zeybek, "Antifriz kontrollerini yapıyoruz mutlaka, antifriz değerleri düşük ise mutlaka değişim sağlayarak yükseltiyoruz. Nedeni ise kış aylarında araçların motorlarının donmamasını sağlamak. Yaptırmayan müşterilerimiz olursa bu kişileri kesinlikle uyarıyor ve bilgi veriyoruz. Antifriz eklenmediği zaman donmayla birlikte gerçekten masraflı bir kış sezonu geçirebiliriz. Buna örnek vermek gerekirse, aracın motor bloğu donabilir, radyatör donabilir ve bunun sonucunda kırılma olayları yaşanabilir. Cam suyu da mutlaka olmalı, çünkü buğu yapan cam görüş açısını kapatır ve kazaya neden olabilir. Lastikler de mutlaka kışlık ve izleri yeterli olmalıdır. Bunları önlem alarak yapmazlar ise büyük ihtimalle kaza ile sonuçlanabilir. Bakıma gelen araçların klima polen filtreleri, yağ ve yakıt filtreleri değişmeli. Örneğin filtresi değişmemiş bir klima camdaki buğuyu tam çözmez bu da olumsuz sonuçlanabilir" dedi.

"Daha büyük motor arıza ücretleri ile karşılaşabilirsiniz"

Servis uzmanı Vural Zeybek, servise getirip bakım yaptırmayan araç sahiplerinin araçlarında özellikle motor kısmında maliyeti yüksek arızalar oluşabileceğini ifade ederek, "Aracımızın masrafı olarak 5 ila 10 bin liradan kaçacağım derken, daha büyük motor arıza ücretleri ile karşılaşabilirsiniz. Hatta bu can ve mal kayıpları ile dahi sonuçlanabilir. Örnek vermek gerekirse, fren yağı veya bağlantıları kopuk bir aracın uzun yolda fren sonucu meydana gelecek kazanın sonuçları gibi. Biz özellikle vatandaşlarımızın araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA