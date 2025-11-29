Haberler

Usta Derici İmitasyon Ürünlere Dikkat Çekti: Sağlığımız Tehlikede!

Usta Derici İmitasyon Ürünlere Dikkat Çekti: Sağlığımız Tehlikede!
Güncelleme:
Denizli'de 36 yıldır deri ceket diken Mehmet Çukur, dericilik sektöründeki çırak ve eleman krizine dikkat çekti. İmitasyon ürünlerin sağlık riski taşıdığını belirten Çukur, tüketicilere orijinal deri tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dericilik sektöründe 1989 yılından bu yana ter döken usta, sektördeki çırak ve eleman krizine dikkat çekti ve piyasayı ele geçiren imitasyon (suni) ürünlerin sağlık riskleri konusunda tüketicileri uyardı.

Denizli'de 36 yıldır deri ceket diken tecrübeli usta Mehmet Çukur, dericilik mesleğinin geleceği hakkında endişelerini dile getirdi. Usta, sektördeki en büyük sorunun usta-çırak geleneğinin bitmesi olduğunu vurguladı.

Çukur, "89 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Toplamda 36 yıldır deri ceket dikiyorum; ancak artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz. Alt yapı yok. Artık dericilik mesleği unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor," sözleriyle sektördeki eleman kaybını gözler önüne serdi.

Piyasadaki taklit ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek tüketicilere hayati bir uyarıda bulundu.

"Çin malı ve suni imitasyon malzemeden yapılan deriler, kumaşın üzerine basılmış naylondur. Vatandaşlar o kumaşları giydiği zaman vücutta hastalıklara yol açar ve bazı kanser hastalıklarına da neden olabilir," diyen usta, özellikle suni derilerin hava almaması nedeniyle kışın üşütüp yazın terlettiğini belirtti.

Usta, vatandaşlara yönelik net bir tavsiyede bulundu: "En ucuz deriyi giysinler ama imitasyon deriden uzak dursunlar. Orijinal deride böyle bir sorun olmaz; çünkü kaliteli bir deri hava alır ve vücut için daha sağlıklıdır."

Sektör temsilcileri, 36 yıllık ustanın bu uyarılarının, hem mesleki eğitimi canlandırma hem de tüketici sağlığını koruma açısından yetkililer ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
