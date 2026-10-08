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Üniversiteli gençlere şehir tanıtıldı

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Üniversiteli gençlere şehir tanıtıldı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında, kente yeni gelen üniversite öğrencileri Eskişehir’in tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında, kente yeni gelen üniversite öğrencileri Eskişehir'in tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Gelin Tanış Olalım" etkinliği kapsamında, Yunus Emre Yurdu öğrencileri ile kente yeni gelen üniversiteliler bir araya geldi. Şehre uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen programda gençler, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin sokakları ile Hava Şehitliği gibi önemli noktaları ziyaret etti. Öğrencilerin kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek tanıma fırsatı bulduğu etkinliğin, gençlerin kaynaşmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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