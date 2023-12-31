Ordu'da Üniversite Öğrencileri Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Hayatını Konu Alan Filmi İzledi

Ordu'da üniversite öğrencileri, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin serbest zamanlarında çeşitli faaliyetler düzenleyerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüren etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede, 24 Kasım'da gösterime giren, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve meslek aşkını konu alan sinema film, öğrencilere izlettiriliyor. Ordu'da da üniversite öğrencisi yaklaşık 300 gence Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına çekilen sinema filmi 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmi izlettirildi.

Filmi izlemeye gelen Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesi çerçevesinde genç nesle meseleyi izletmek, öğretmek, örnek olarak göstermek, gerçek kahramanları tanıtmak açısından çok değerli buluyoruz. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema televizyon bölümü olarak buradayız. Tabi bir yandan da kültürel belleğe böyle bir konunun nasıl aktarıldığı anlamında bu yapımı izliyoruz. Bir yandan duygusal olarak aktarılan insanların içine işleyen bir hikaye, gerçek kahramanımızın hikayesi. Bu tip hikayelerinde sinemaya konu olması, tema olması bizim açımızdan son derece anlamlı, son derece önemli. Gelecek nesillere de örnek olacak bir projeyi izlemek bizler açısından proje olarak mutluluk verici olacak" diye konuştu.

Öğrenciler ise filmi izlerken duygulandıklarını belirterek, Aybüke öğretmenin her zaman kalplerinde yer alacağını söylediler. - ORDU