ÜNİPERSEN maaş zammı için Ankara'da eylem takvimi açıklandı

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), maaş zammı taleplerini gündeme taşımak için aralık ve ocak aylarında Ankara'da bir dizi eylem düzenleyecek.

ÜNİPERSEN, maaş zammı taleplerine dikkat çekmek amacıyla Ankara'da bir dizi eylem gerçekleştireceklerini duyurdu. Açıklanan eylem takvimine göre, çeşitli tarihlerde kamu kurumlarının önünde basın açıklamaları ve iş bırakma eylemi yapılacak.

Eylemler, 19 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlayacak. 26 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 Ocak 2026'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 9 Ocak 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kapısı önünde, son olarak 16 Ocak 2026'da yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelineceği bildirildi.

Eylemlerin saat 11.30'da yapılacağı ifade edilirken, 9 Ocak 2026 tarihinde memur ve emeklilerin iş bırakma eylemi gerçekleştireceği duyuruldu. - ANKARA