ÜNİDES Proje Desteği Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, yerel projelere 75 bin lira, ulusal projelere ise 125 bin lira destek sağlanacak.

Üniversite öğrenci topluluklarının projelerini destek sağlamak amacıyla uygulanan ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan ÜNİDES yeni dönemde de devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez geçen yıl başlatılan, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen ÜNİDES, 2025 - 2026 eğitim döneminde de uygulanacak.

11 temel politika alanında proje desteği

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES, üniversite topluluklarının gençlerin gelişimine yönelik projelerini destekleyerek genç ofislerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsıyor.

Yeni dönemde daha güçlü destek

ÜNİDES, 2025-2026 dönemi kapsamında, yerel projelere 75 bin lira, ulusal projelere ise 125 bin liraya kadar destek sağlanacak. 2024-2025 Döneminde 855 bin gence ulaşılmıştı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 4 dönemde, toplam 5 bin 278 proje başvurusu alındı. Bunlardan 3 bin 400 proje desteklenirken, projelere 226 milyon 600 bin lira bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların toplam üye sayısı ise 855 bin 676 oldu.

ÜNİDES 5'inci dönem başvuruları 16 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında 'genclikhizmetleri.gov.tr' adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek. - ANKARA