Ümraniye'de Tilki Trafiği

Ümraniye'de TEM otoyoluna giren tilki adeta yolu birbirine kattı. Yoldaki tilki nedeniyle duran araç trafiği tilkinin yolun dışına alınmasıyla tekrar normale döndü.

Yoldaki tilki nedeniyle araç sürücüleri yolda durmak zorunda kaldı. Trafik polisleri herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Yoldaki sürücüler tilkiyi kucaklarına alarak yolun kenarına götürdü. Tilkinin yoldan alınmasıyla araç trafiği normale döndü. - İSTANBUL