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Uludağ'daki Otel Yangınında Gözaltı Sayısı 5'e Çıktı

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Uludağ'daki Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Usta ailesinin ardından, yangına sebep olduğu iddia edilen otel müdürü ve 4 çalışanı gözaltına alındı.

Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 5 oldu

Otel müdürünün ardından oteli işleten firma yöneticisi ile kapalı alanda mangal yapıp yangına sebep olduğu iddia edilen 4 otel çalışanı gözaltına alındı

BURSA - Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına jandarma tarafından gözaltına alındı. Dün sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün otel müdürü Tekin D. gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile kapalı alanda yapılan mangal sonrası söndürülmeden açıkta bırakılan közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen otel çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısı böylelikle 5'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Yerel
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