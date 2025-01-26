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Uludağ'da Yoğunluk: Güneşli Hava Kayak Severleri Çekti

Uludağ'da Yoğunluk: Güneşli Hava Kayak Severleri Çekti
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Bursa'nın Uludağ zirvesi, güzel hava ve yarı yıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Kayak yapmanın zorlaştığı pistlerde uzun teleferik kuyrukları oluştu.

Bursa'da güzel havayı görenler, Uludağ'a akın etti. Zirvede adım atacak yer kalmazken, hem inişte hem de çıkışta uzun teleferik kuyrukları oluştu.

Okulların yarı yıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenlerin yanı sıra, günübirlik olarak zirveye çıkanlar, ne yapacağını şaşırdı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Uludağ'a akın eden vatandaşlar sebebiyle, pistler ana baba gününe döndü. Kayak yapmanın bir yana, yürümenin bile imkansız olduğu pistlerdeki telesiyejlerde izdiham yaşandı.

Uludağ'a karayolunun yoğun olacağını düşüneler, teleferiğe yönelince uzun kuyruklar oluşturdu. Güneşli havayı görenlerin akın ettiği zirveden dönüşlerde de aynı teleferik kuyrukları oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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