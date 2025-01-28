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Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da bulunan 13 oteli incelediklerini, hazırlanan raporların bakanlığa iletildiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yılın ilk değerlendirme toplantısında belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hayata geçirilen hizmetleri ve gündeme dair konuları 'Aylık Değerlendirme Toplantısı'nda kamuoyuyla paylaştı.

"13 OTELİ İNCELEDİK, BAKANLIĞA GÖNDERDİK"

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü ve yaraladığını söyleyen Başkan Bozbey, 13 otelin tamamen incelendiğini, raporların Turizm Bakanlığı'na ve ilgili yerlere gönderildiğini açıkladı. Faciadan sonra Uludağ'da kamuoyunun bilmediği birkaç yangının yaşandığını söyleyen Başkan Bozbey, "Arkadaşlarımız 2 dakikada olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Uludağ İtfaiye binasında 18 personelimiz ve 3 aracımız var ve 2 dakikada Uludağ'da otellere ulaşabiliyorlar. Tespitleri Bakanlığa iletiyoruz, iletmeye devam edeceğiz" dedi.

"BURSA'DA 36 TANE BELEDİYE VAR"

Bursa'da 36 tane belediye bulunduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi var. 36 belediye nereden çıktı diyebilirsiniz. Her OSB aslında bir belediyedir. Uludağ Alan Yönetimi, bir belediyedir. Bunların mali güçleri var. Ruhsat veriyorlar. Teknik ekipleri var. Bakıldığında Bursa'da Büyükşehir ile birlikte 18 belediye yok. Büyükşehir ile birlikte 36 tane belediye var. Bunların koordinasyonu çok önemli. Bu yapıların oluşmasıyla herkes kendi bölgesinden sorumlu. Herkes kendi kararlarını veriyor. Uludağ'da ve OSB'lerde aynı şekilde. Bütünlüğün nasıl oluşturulacağı ve müdahalenin nasıl yapılacağı münazara edilmelidir" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - Yerel
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