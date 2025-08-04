Ülker'de İK Başkan Yardımcılığına Eylem Özgür Atandı

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker'de önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirketin İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevine Eylem Özgür getirildi. 4 Ağustos 2025 itibarıyla oryantasyon sürecine başlayan Eylem Özgür, 30 Eylül'de görevi devralacak.

Eylem Özgür liderliğindeki İnsan Kaynakları organizasyonu Türkiye ve Orta Asya'da, şirketin büyüme hedefiyle uyumlu, uzun vadeli insan kaynakları stratejisini oluşturmaktan, yetenek yönetiminden sorumlu olacak ve doğrudan CEO Özgür Kölükfakı'ya raporlayacak.

Bu önemli görev değişimiyle ilgili konuşan Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, "25 yılı aşkın süredir kariyerinde birçok önemli görevde bulunan Eylem Özgür, şirketimize insan kaynakları alanında liderlik edecek. Kendisinin sahip olduğu deneyimin şirketimize büyük bir güç katacağına inanıyorum. Eylem Özgür'e aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Yine bu vesileyle şirket satın almaları, entegrasyon süreçleri, İK organizasyonuna getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla kuruluşumuza birçok farklı konuda değer katan, 31 yıldır grubumuzda başarıyla çalışan Faruk Gözleveli'ye de bugüne kadar olan katkıları için çok teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum" dedi.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Eylem Özgür ise "Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker'de göreve başlamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Ülker'in global vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamak için tüm ekiplerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Holding'de 2019-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Özgür, Ülker'e katılmadan önceki 4 sene boyunca Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini üstlenmişti. - İSTANBUL