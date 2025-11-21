Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Öğrencilerle Ulaştırma Vizyonunu Paylaştı

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz Türkiye'nin ulaştırma vizyonu ve stratejik konumunun önemine dair sunum gerçekleştirdi. Boyraz, Türkiye'nin uluslararası koridorlardaki rolü ve ulaştırmadaki projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kütahya'da düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi. Poyraz, Dumlupınar Üniversitesi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasına salonu dolduran öğrencilere teşekkür ederek başlayan Boyraz, Türkiye'nin stratejik konumunun önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin jeopolitik avantajı sayesinde 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye erişim sağladığını belirten Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olmadan hiçbir uluslararası koridorun olmayacağı artık tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Türkiye'nin yer almadığı koridorlarda Pekin-Londra arası bir ürün 45 günde taşınırken, Türkiye'nin merkezinde olduğu Orta Koridor'da bu süre 18 güne düşüyor. Yakında devreye alınacak Kalkınma Yolu ile 25 günlük alternatif bir hat inşa edilecek. Zengezur Koridoru da bu ağa entegre olacak."

Boyraz, sunumunda Türkiye'nin otoyol projeleri, akıllı ulaşım teknolojileri, demiryolu yatırımları ve TCDD'nin her bilet satışında fidan dikilmesini sağlayan çevre projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca hava yolu ve deniz yolu alanındaki havalimanı ve liman projelerinin ekonomiye katkılarına değindi.

Türkiye'nin İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Boyraz, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenin üretiminde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinden güçlü bir destek beklediğini söyledi.

Program boyunca öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Boyraz, konuşmasının ardından yapılan çekilişte 4 öğrencinin TCDD'den Doğu Ekspresi bileti kazandığını açıkladı.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından Boyraz'a hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
