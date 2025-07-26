Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uludağ'da Yürüyüş Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uludağ'da Yürüyüş Yaptı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki programı öncesinde Uludağ'da ormanda yürüyüş yaptı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte doğayla iç içe olan Bakan, paylaşımında Bursa'da karayolu açılışı ve hızlı tren projelerini takip edeceğini de belirtti.

Bir dizi açılış ve inceleme için Bursa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geceyi Uludağ'da geçirdi. Sabah erken saatlerde Uludağ'da ormanda yürüyüşe çıkan Bakan Uraloğlu'na BTSO Başkanı İbrahim Burkay da eşlik etti. Doğayla içiçe yürüyüş yapan Bakan Uraloğlu BTSO'nun Swiss Otel ile birlikte Bursa iş dünyasına eğitim merkezi olarak kazandırdığı Bursa Business School'a hayran kaldı

Spor kıyafetleriyle kameralara yansıyan Bakan, yürüyüş anlarını sosyal medya hesabından video ile paylaştı. Görüntülerde Uludağ'ın temiz havası ve kuş sesleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüş dikkat çekerken, Uraloğlu paylaştığı videoda "Bugün önemli anlara katılım sağlayacağız, Bursa'da karayolu açılışımız var. Hızlı tren projelerini de yakından takip edeceğiz" derken, yayınladığı videoda, "Bursa programımıza spor arası verdik. Çam ağaçları eşliğinde sabah yürüyüşümüz" notunu düştü.

Bakanın konaklaması, BTSO iştirakleriyle hizmete açılan Swissotel'de gerçekleşti. Uraloğlu'nun Bursa programı çerçevesinde Doğancı Tüneli'nin açılışına katılması bekleniyor. Bakan Uraloğlu daha sonra Şehir Hastanesi metro inşaatında inceleme yapıp Ak Parti Akademi'de konuşacak.

Uludağ'ın serin havasında gerçekleştirilen yürüyüş, yoğun temaslar öncesinde kısa bir nefes alma fırsatı sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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