Ula'da Unutulmaz Çocuk Şenliği Düzenlendi

Muğla'nın Ula ilçesinde, gönüllü gençlerin özverili çalışmalarıyla Ula Anaokulu öğrencilerine yönelik unutulmaz bir Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinlik, miniklerin yüzünü güldürürken, toplumsal dayanışmanın da güzel bir örneğini sergiledi.

Muğla'nın Ula ilçesi, minik öğrencilerin neşe dolu kahkahalarıyla şenlendi. Ula Kaymakamlığı himayesinde faaliyet gösteren Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevli gönüllü gençlerin öncülüğünde, Ula Anaokulu öğrencilerine yönelik özel bir Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı ve çocukların sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik boyunca minik öğrenciler, yüz boyama, balon etkinlikleri, müzikli aktiviteler, sportif oyunlar ve eğitici atölyelerle doyasıya eğlendi. Programda sunulan sürpriz hediyeler de çocukların mutluluğunu ikiye katladı. Şenlikte görev alan gönüllü gençler, çocuklarla birebir ilgilenerek onların oyunlarına eşlik etti ve mutluluklarına ortak oldu. Hem veliler hem de öğretmenler tarafından büyük ilgi gören etkinliğin sonunda bir açıklama yapıldı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gönüllü gençlerin gösterdiği özverili çalışmalardan ve çocukların yüzlerindeki samimi mutluluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan açıklamada, bu tür anlamlı ve toplumsal fayda sağlayan organizasyonların artarak devam edeceği vurgulandı. - MUĞLA