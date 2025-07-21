Ula'da Gençler Arası Satranç Turnuvası Büyük Bir Rekabetle Gerçekleşti

Ula'da Gençler Arası Satranç Turnuvası Büyük Bir Rekabetle Gerçekleşti
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Ula Kaymakamlığına bağlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası, Akyaka'da 59 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, gençlerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulundu.

Ula Kaymakamlığına bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası, farklı yaş gruplarından 59 sporcunun katılımıyla Akyaka'da gerçekleştirildi. Strateji ve zeka mücadelesinin ön planda olduğu turnuva, gençlerin sportif rekabet ruhunu ve düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sundu.

Turnuvada genç sporcular, centilmence ve kıyasıya mücadele ederek satranç tahtasında zekalarını konuşturdu. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alkışlar eşliğinde alırken, katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür edildi.

"Ula'da satranç faaliyetleri yüksek katılım ile devam ediyor"

Turnuva Başhakemi Emin Kocakaplan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ula'da faaliyetlerimiz yüksek katılım ile devam ediyor. Kaymakamımız ve ilçe müdürümüz desteklerini her zaman gösteriyor. 59 sporcunun katıldığı turnuvamız Akyaka'da keyifli bir rekabet ortamında tamamlandı. Tüm sporcularımıza ve velilerimize teşekkür ederiz." Satranç turnuvası, gençlerin analitik düşünme becerilerini geliştirmesi, zaman yönetimini öğrenmesi ve sabır gibi önemli kavramları benimsemesi açısından büyük önem taşıdı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, satranç sevgisinin yaygınlaştırılması adına benzer organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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