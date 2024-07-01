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Ula'da Çocuklar Bocce Sporuyla Tanışıyor

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Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çocuklar, tarihi milattan binlerce yıl öncesine dayanan bocce sporu ile tanışarak, zamanlarını sportif faaliyetlerle geçiriyor. Ula'da yaşayan 85 çocuk, kış döneminden bu yana bocce sporunu vazgeçilmez bir aktivite haline getirdi.

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çocuklar, tarihi milattan binlerce yıl öncesine dayanan bocce sporu ile tanışarak, zamanlarını sportif faaliyetlerle geçiriyor. Ula'da yaşayan 85 çocuk, kış döneminden bu yana bocce sporunu vazgeçilmez bir aktivite haline getirdi.

Ula Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde bulunan sahalarda antrenmanlarını yapan öğrenciler, Bocce Antrenörü ve aynı zamanda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Yasemin Miski gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birbirleriyle kıyasıya yarışarak kendilerine hedef belirleyen öğrenciler, bu spor sayesinde hem eğleniyor hem de fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştiriyor.

Veliler, çocuklarının bu sporla meşgul olmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, öğrenciler ise bocce sayesinde gelecek için büyük hayaller kuruyor.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, yaz spor okulları kapsamında bocce branşına yoğun bir kayıt aldıklarını belirtti. Küçük, "Ailelerin çocuklarını bu branşa yönlendirmeleri ve çocukların farklı bir spor dalı ile ilgilenmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bahçesinde 20 üzerinde bocce sahası oluşturarak gerekli malzemeleri temin ettik. Bizlere desteklerini esirgemeyen Ula Kaymakamlığına ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Musa Kazım Açıkbaş'a çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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