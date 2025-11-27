Ula Anaokulu'nda 'Kayıp Masallar Kitabı' Tiyatrosu Rüzgarı!

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, Ula Anaokulu öğrencilerine yönelik hazırladıkları "Kayıp Masallar Kitabı" adlı çocuk tiyatrosuyla unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli dekorlar ve interaktif anlatımın öne çıktığı etkinlik, miniklerden tam not aldı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan tiyatro ekibi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gönüllü gençler, kendi emekleriyle hazırladıkları kostüm ve dekorları kullanarak sahneledikleri "Kayıp Masallar Kitabı" adlı çocuk tiyatrosunu Ula Anaokulu öğrencileri için özel olarak sundu.

Tiyatro oyunu, masalların kaybolduğu bir dünyada maceraya atılan kahramanların hikayesini merkeze alarak, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici mesajlar verdi. Renkli sahne dekorları, eğlenceli karakterleri ve interaktif anlatımıyla dikkat çeken oyun, miniklerin büyük beğenisini topladı.

Gösteri sırasında öğrenciler, oyunda yer alan şarkılara coşkuyla eşlik etti, kahramanlarla konuşarak ve sahnedeki görevleri yerine getirerek oyunun aktif bir parçası haline geldi. Çocukların neşesi, şaşkınlığı ve heyecanı tüm salonu doldururken, öğretmenler ve veliler de gençlerin sergilediği başarılı performansı takdirle karşıladı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Uluslararası Gençlik Merkezi liderleri, etkinlik sonrasında bir açıklama yaparak gönüllü gençlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.