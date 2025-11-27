Haberler

Ula Anaokulu'nda 'Kayıp Masallar Kitabı' Tiyatrosu Rüzgarı!

Ula Anaokulu'nda 'Kayıp Masallar Kitabı' Tiyatrosu Rüzgarı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, Ula Anaokulu öğrencilerine yönelik 'Kayıp Masallar Kitabı' adlı çocuk tiyatrosu ile eğlenceli ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdi. Renkli dekorlar ve interaktif anlatım miniklerden tam not aldı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, Ula Anaokulu öğrencilerine yönelik hazırladıkları "Kayıp Masallar Kitabı" adlı çocuk tiyatrosuyla unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli dekorlar ve interaktif anlatımın öne çıktığı etkinlik, miniklerden tam not aldı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan tiyatro ekibi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gönüllü gençler, kendi emekleriyle hazırladıkları kostüm ve dekorları kullanarak sahneledikleri "Kayıp Masallar Kitabı" adlı çocuk tiyatrosunu Ula Anaokulu öğrencileri için özel olarak sundu.

Tiyatro oyunu, masalların kaybolduğu bir dünyada maceraya atılan kahramanların hikayesini merkeze alarak, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici mesajlar verdi. Renkli sahne dekorları, eğlenceli karakterleri ve interaktif anlatımıyla dikkat çeken oyun, miniklerin büyük beğenisini topladı.

Gösteri sırasında öğrenciler, oyunda yer alan şarkılara coşkuyla eşlik etti, kahramanlarla konuşarak ve sahnedeki görevleri yerine getirerek oyunun aktif bir parçası haline geldi. Çocukların neşesi, şaşkınlığı ve heyecanı tüm salonu doldururken, öğretmenler ve veliler de gençlerin sergilediği başarılı performansı takdirle karşıladı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Uluslararası Gençlik Merkezi liderleri, etkinlik sonrasında bir açıklama yaparak gönüllü gençlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 357.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.