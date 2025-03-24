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Ukrayna'da Saldırıya Uğrayan Geminin İstanbul Boğazı'ndan Geçişi

Ukrayna'da Saldırıya Uğrayan Geminin İstanbul Boğazı'ndan Geçişi
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Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Rusya'nın rejisinden düzenlenen saldırıda hasar gören MJ Pınar adlı Barbados bayraklı dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, gemide büyük hasar oluştu.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda saldırıya uğrayan Barbados bayraklı 178,7 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi MJ Pınar, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

11 Mart günü saat 20.15 sıralarında Rusya'nın düzenlediği balistik füze saldırısında Odessa Limanı'nda bulunan ve Cezayir'e tahıl yükü taşımaya hazırlanan MJ Pınar gemisindeki 4 mürettebat hayatını kaybetmiş, 1 denizci ve 1 kılavuz da yaralanmıştı. Saldırının iskelede, terminalin tahıl depolarında ve altyapıda büyük hasara yol açtığı bildirilmişti. Saldırı sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, dronla görüntülendi. Görüntülerde, üst komuta alanındaki camların kırıldığı ve naylonla kapatıldığı, ayrıca gemi yaşam alanında şarapnel parçalarının açtığı yüzlerce delik olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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