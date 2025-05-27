TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçiler Afetlerle Mücadele Ediyor

TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçiler Afetlerle Mücadele Ediyor
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TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçiler Afetlerle Mücadele Ediyor
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründeki zorluklara dikkat çekerek çiftçilerin doğal afetler ve yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini belirtti. Bayraktar, 2024 yılında yaşanan doğal afetlerin sayısının ve etkisinin arttığını vurguladı.

TZOB Başkanı Bayraktar: "Çiftçimiz afetlerle, yüksek maliyetlerle ve yapısal sorunlarla mücadele ediyor"

KÜTAHYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün dışarıdan bakıldığında kolay bir meslek gibi göründüğünü ancak üretimin her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Kuraklık, don, dolu, sel ve hortum gibi afetlerle mücadele ederek çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya merkeze bağlı Okçu köyünde üreticilerle bir araya geldi. Bölgede dondan zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulunan Bayraktar, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Bayraktar, yaptığı açıklamada doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, "Biliyorsunuz, 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Aynı zamanda 65 vilayetimizde büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Birçok ürünümüz yüzde 100 oranında zarar gördü" ifadelerini kullandı. 2024 yılında bin 257 doğal afetin yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, bu yıl da afetlerin sayısının ve şiddetinin arttığını ifade etti. Tarım sektörünün dışarıdan bakıldığında kolay bir meslek gibi göründüğünü ancak üretimin her geçen gün zorlaştığını belirten Bayraktar, "Kuraklık, don, dolu, sel ve hortum gibi afetlerle mücadele ederek çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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