Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Türkiye genelinde pek çok üründe bu yıl rekolte artsa da bu bolluk çiftçinin gelirine yansımamış, üretici üretmesine rağmen zarar etmiş, tüketici tarladan sofraya 7-8 kat pahalı gelen ürünlere mecbur kılınmış ise 2026 yılının kazananı aracılar komisyoncular, zincir marketler ve ithalatçılar kaybedeni ise üretici ve tüketiciler olmuştur" dedi.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımın 2026 yılını değerlendirirken bitkisel ve hayvansal üretimdeki artışların sevindirici olduğunu ancak üreticilerin maliyet baskısı altında yeterince gelir elde edememelerinin ve tüketicilerin uygun fiyatlara erişememesinin düşünülmesi gereken öncelikli meseleler olduğunu söyledi.

TÜİK tarafından yayımlanan 2026 Bitkisel Üretim 2. Tahmini verilerine göre meyve grubunda yüzde 60,8, tahıl grubunda ise yüzde 30,9 oranında rekor düzeyde rekolte artışı öngörüldüğüne işaret eden Çelik, Ülkemiz tarımsal üretiminde artış yaşanmasının memnuniyet verici bir tablo olduğunu, tarımsal üretimin her koşulda artmasının insanlarımızın gıda temininde ve beslenmesinde son derece önemli olduğunu kaydetti.

"Çiftçinin geliri yükselmedikçe üretim artışı tek başına bir anlam ifade etmiyor"

Çelik, üretim artışlarına rağmen tarımsal girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçinin gelirinin üretim artışıyla aynı oranda gerçekleşmediğini vurgulayarak "Çiftçinin geliri yükselmedikçe diğer taraftan da tüketici de uygun fiyatlardan tarımsal ürünlere ulaşmadıkça üretim artışı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mazot, gübre, tohum, yem, elektrik ve işçilik gibi girdi maliyetleri katlanırken, üreticinin eline geçen ürün fiyatları bu artışı karşılayamıyorsa sorunun temeline inip üreticiyi rahatlatacak tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"2026 yılının kazananı aracılar komisyoncular, zincir marketler ve ithalatçılar kaybedeni ise üretici ve tüketiciler olmuştur"

Üretim artışlarının üretici ve tüketiciye olumlu yansıması beklenirken kaybedenin üretici ve tüketici olduğunu belirten Çelik, "Türkiye genelinde pek çok üründe bu yıl rekolte artsa da bu bolluk çiftçinin gelirine yansımamış, üretici üretmesine rağmen zarar etmiş, tüketici tarladan sofraya 7-8 kat pahalı gelen ürünlere mecbur kılınmış ise 2026 yılının kazananı aracılar komisyoncular, zincir marketler ve ithalatçılar kaybedeni ise üretici ve tüketiciler olmuştur" dedi.

"Et ve süt üreticilerinin sorunlarına çözüm getirilemediği müddetçe üretici ve tüketicinin kaybettiği kısır döngü devam edecektir"

Çelik, üretim ve üretici gelirindeki dengesizliğin bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da yaşandığına dikkati çekerek" Hayvancılık tarafında da hem et hem de süt üreticisi artan maliyetler ve piyasa müdahaleleri nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. Hayvan varlığımız arttı ama üreticinin geliri artmadı. Yem fiyatları sürekli zamlanırken kesim fiyatlarının düşük ya da sabit kalması üreticinin zarar etmesine neden oldu. Çiğ süt üretiminde 1 litre sütün üretim maliyeti Ekim 2026 itibarıyla 29,92 liraya yükseldi. Ancak Ulusal Süt Konseyince belirlenen tavsiye fiyatının 24,30 lira düzeyinde tutulması ve yem fiyatlarındaki artışların sürmesi nedeniyle süt üreticisi de her bir litrede zarar etti. Dolayısıyla et ve süt üreticilerinin sorunlarına çözüm getirilemediği müddetçe ithalatçıların kazandığı ama üretici ve tüketicinin kaybettiği kısır döngü devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Çelik, çiftçiyi tüccar, aracı ve zincir marketlerin fiyat baskısına maruz bırakmamak için üreticinin ürününü depolayacak, işleyecek ve doğrudan pazara sunacak sözde var olan ama çoğunlukla işlevsiz kooperatif ve birlikler gibi yapıların oldukça güçlü hale getirilmesine ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı