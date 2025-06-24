Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İlçemizin Genç Yıldızları Başarı Elde Etti

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İlçemizin Genç Yıldızları Başarı Elde Etti
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10-14 yaş gruplarında Türkiye Güreş Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular, Kaymakam İbrahim Keklik'i ziyaret ederek gurur dolu anlarını paylaştı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde birçok dereceler elde edildi.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 10-14 yaş gruplarında ilçeyi başarıyla temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı. Şampiyon güreşçiler, başarılarının ardından Kaymakam İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti.

Kadınlar U10 yaş 39 kiloda Havva Aysina Gevher birinci, Kadınlar U13 yaş 73 kiloda Mia Serana Riqulme Martinez birinci, U13 yaş 58 kiloda Ayşe Karpuzcu ise üçüncü oldu. Erkekler Greko-Romen stilinde ise U10 yaş 52 kiloda Ege Özdıkıcı üçüncü, U11 yaşta Ali Çakmak üçüncü, U12 yaş 62 kiloda ise Muhammed Emin Özkay beşinci olarak ilçeyi başarıyla temsil etti.

Kaymakam Keklik, genç sporcuları başarılarından dolayı kutladı ve kendilerini daha büyük başarılar için motive eden antrenörleri ile ailelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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