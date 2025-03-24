Türkiye'de Şubat Ayında 136 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi
Türkiye genelinde Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 136 bin 810 taşıtın %50,2'sini otomobiller oluşturdu. Erzurum'da ise 3 bin 179 araçla işlem yapıldı, ildeki kayıtlı araç sayısı 143 bin 374 oldu. Motosiklet sayısındaki artış dikkat çekti.
Türkiye'de Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 179 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 143 bin 374 oldu.
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini otomobil, %32,7'sini motosiklet, %9,2'sini kamyonet, %3,3'ünü traktör, %2,2'sini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,5 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette %61,9, otobüste %52,6, traktörde %47,2, özel amaçlı taşıtta %41,2, minibüste %16,8 artarken kamyonette %48,3, otomobilde %34,1 ve kamyonda %21,4 azaldı.
Erzurum, 143 bin 374 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Şubat ayında 3 bin 179 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu.
Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 73 bin 318 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 346, otobüs sayısı bin 281, kamyonet sayısı 30 bin 316, kamyon sayısı 6 bin 436, motosiklet sayısı 6 bin 901, özel amaçlı araç sayısı 750 ve traktör sayısı 22 bin 26 oldu. Erzurum'da son yıllarda motosiklet sayısındaki artış dikkatlerden kaçmadı.
Şubat 2025 döneminde Erzurum'da 3 bin 179 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 103 otomobil, minibüs 50, otobüs 11, kamyonet 692, kamyon 92, motosiklet 50, özel amaçlı araç 5 ve traktör 176adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM